У Херсоні п’яний винуватець ДТП чинив опір поліцейським. ФОТО

Виклик про ДТП на вулиці Івана Богуна отримали патрульні напередодні близько 01-ї години ночі.

На місці інспектори побачили автомобілі Chevrolet Volt та ВАЗ-2101. Транспортні засоби мали механічні пошкодження. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Chevrolet не був уважним на дорозі, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на припаркований ВАЗ-2101.

Під час спілкування у винуватця ДТП патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. У встановленому законом порядку громадянин відмовився проходити огляд. Патрульні розпочали оформлювати матеріали. Під час складання винуватець ДТП почав агресивно себе поводити.

Чоловік почав висловлюватись у бік поліцейських нецензурною лексикою, хапав за формений одяг, провокував бійку. Він не реагував на вимогу патрульних припинити протиправні дії.

Інспектори затримали його та доправили до Корабельного відділення поліції. На 27-річного херсонця склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), 130 (Керування у стані сп'яніння), а також за ст. 173 (Хуліганство), 185 (Злісна непокора вимозі поліцейського) КУпАП.



Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсона

