На Миколаївщині поліція виявила банду, яка вимагала 100 тис. доларів у фермера. ФОТО

До правоохоронців звернувся 50-річний мешканець Братського району, місцевий фермер, який розповів, що декілька днів тому він їхав на автомобілі польовою дорогою, та зненацька його підрізав інший автомобіль марки «Toyota Prado».

Коли він зупинився, до нього у машину підсів невідомий чоловік в камуфляжній формі та балаклаві. Незнайомець відразу схопив телефон потерпілого, вийняв з нього батарею та почав погрожувати пістолетом і пляшкою з бензином, яку тримав у руці. Він повідомив, що чоловік повинен заплатити 100 тисяч доларів США, бо інакше постраждає його родина та згорить все майно.

Після цього злочинець взяв номер телефону у потерпілого та повідомив, що в нього є один тиждень аби зібрати потрібну суму, і пізніше йому повідомлять куди потрібно буде привезти гроші.

Декілька разів нападники призначали зустріч, однак на обумовлене місце так і не з’являлися.



В результаті проведення слідчо-оперативних дій поряд із територію, де потерпілий утримував свою сільгосптехніку, буквально на гарячому правоохоронці затримали одного зловмисника на автомобілі ВАЗ-2101. Один із вимагачів у салоні своєї автівки тримав каністру та 12 пляшок з бензином, якими збирався спалити майно потерпілого. Важливо, що коли правоохоронці підійшли до чоловіка, він викинув у кущі якусь річ. Надалі з’ясувалось, що зловмисник намагався таким чином позбутися пістолета.



Правоохоронці провели санкціонований обшук і у організатора цього «угруповання», який, як виявилося, є мешканцем Криму і періодично повертається до окупованої території. Однак наразі чоловік проживав у свого спільника – мешканця Кіровоградської області. Під час обшуку правоохоронці знайшли дві гранати, патрони, телефони та паспорти інших осіб, золоті вироби.



Наразі одному з двох 50-річних зловмисників вже оголошено про підозру у вчиненні злочину та затримано в порядку ст. 208 КПК України.



Попередньо розпочато кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області