У Миколаєві патрульні газом втихомирили буяна з ножем та сокирою. ФОТО
У Миколаєві патрульні газом втихомирили буяна з ножем та сокирою. ФОТО
Днями патрульні прибули на виклик про чоловіка, який чіплявся до перехожих, погрожуючи їм ножем і сокирою.
Відпрацьовуючи прилеглу територію, правоохоронці виявили 25-річного громадянина із сокирою в руках.
На вимогу поліцейських покласти її на землю чоловік відреагував тим, що почав чинити опір. Патрульні, керуючись ст. 44 та ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію", застосували до чоловіка фізичну силу та спецзасоби – сльозогінний газ і кайданки.
Громадянина затримали.
Згодом очевидці події показали інспекторам патрульної поліції місце, де затриманий викинув ножа.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області