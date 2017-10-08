View the full image На Житомирщині при загадкових обставинах зникла молода жінка. ФОТО

Житомирським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження безвісно зниклої Білової Алли Анатоліївни, 27.09.1983 р.н., жительки Соколовського дачного масиву Житомирського району.

Жінка 4 вересня 2017 року вийшла з дому і до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Її прикмети: на вигляд 34 роки, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, обличчя кругле, губи тонкі, волосся довге.



Була одягнена: у сукню темно-синього кольору, чорні туфлі, коричневу кофту.