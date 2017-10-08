На Житомирщині при загадкових обставинах зникла молода жінка. ФОТО

На Житомирщині при загадкових обставинах зникла молода жінка. ФОТО

16:00 08.10.2017

Житомирським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження безвісно зниклої Білової Алли Анатоліївни, 27.09.1983 р.н., жительки Соколовського дачного масиву Житомирського району.

Жінка 4 вересня 2017 року вийшла з дому і до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Її прикмети: на вигляд 34 роки, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, обличчя кругле, губи тонкі, волосся довге.

Була одягнена: у сукню темно-синього кольору, чорні туфлі, коричневу кофту.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Алли Білової, повідомте за телефонами: (0412) 40-74-20 або «102» чи зверніться до найближчого відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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