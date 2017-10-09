На Закарпатті тіло невідомої жінки знайдено у лісі. ФОТО

Поліція встановлює особу жінки, тіло якої виявили сьогодні вдень в Іршавському районі.

Вчора, 8 жовтня, у лісі поблизу с. Кушниця Іршавського району знайдено тіло жінки. На місці працює слідчо-оперативна група.

Поліція звертається до громадян з проханням надати інформацію, яка могла б допомогти встановити особу померлої, або впізнати її особисті речі, до Іршавського відділення поліції за номером (0244) 2-27-44 або на лінію "102".

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

