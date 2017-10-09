Водій легковика, що збив людину у Запоріжжі, був далеко не в собі. ФОТО

Водій легковика, що збив людину у Запоріжжі, був далеко не в собі. ФОТО

Водій легковика, що збив людину у Запоріжжі, був далеко не в собі. ФОТО

Напередодні інспектори отримали виклик про ДТП на проспекті Моторобудівників. Водій Hyndai здійснив наїзд на пішохода, якого до приїзду патрульних забрала швидка.

Під час встановлення обставин ДТП, патрульні помітили як водій намагається дістати та викинути зі своєї автівки пакет з білою кристалічною речовиною схожою на наркотичну (ймовірно метамфетамін). Екіпаж завадив йому це зробити.

Під час спілкування з водієм охоронці порядку виявили в чоловіка ознаки алкогольного та наркотичного сп'яніння. Громадянин відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння. Тому, водій отримав від патрульних адміністративний протокол за ст.130 (керування в стані сп'яніння).

Слідчий по ДТП з постраждалими зібрав адміністративні матеріали. Оперативна група Шевченківського відділку вилучила з автомобіля невідому речовину.

Автомобіль евакуювали на майданчик у зв'язку з вчиненням правопорушення.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя