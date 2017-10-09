У Миколаївській області автобус збив на смерть двох пішоходів. ФОТО

У Миколаївській області автобус збив на смерть двох пішоходів. ФОТО

08:22 09.10.2017
  • У Миколаївській області автобус збив на смерть двох пішоходів. ФОТО
  • У Миколаївській області автобус збив на смерть двох пішоходів. ФОТО

Минулих вихідних, о 19:12, по вул. Веселинівській, поблизу АЗС, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобусу «Isuzu» та пішоходів.

Внаслідок автопригоди невстановлені чоловік та жінка, приблизний вік 60 років, отримали тілесні ушкодження несумісні із життям.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 286 КК України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили загибель кількох осіб», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.