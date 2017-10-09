У Миколаївській області автобус збив на смерть двох пішоходів. ФОТО
У Миколаївській області автобус збив на смерть двох пішоходів. ФОТО
Минулих вихідних, о 19:12, по вул. Веселинівській, поблизу АЗС, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобусу «Isuzu» та пішоходів.
Внаслідок автопригоди невстановлені чоловік та жінка, приблизний вік 60 років, отримали тілесні ушкодження несумісні із життям.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 286 КК України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили загибель кількох осіб», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють особи загиблих та обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Призначено проведення відповідних експертиз.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області