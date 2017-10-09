У Дніпрі п’яна матір ледь не отруїла газом двох маленьких дітей. ФОТО

У Дніпрі п’яна матір ледь не отруїла газом двох маленьких дітей. ФОТО

У Дніпрі п’яна матір ледь не отруїла газом двох маленьких дітей. ФОТО

У Дніпрі п’яна матір ледь не отруїла газом двох маленьких дітей. ФОТО

Патрульні запобігли трагедії - жінку, яка відкрила газ у квартирі, перебуваючи з дітьми, доставили до відділку поліції

Днями, близько 16-ї години спецлінії 102 зателефонувала жінка й повідомила, що її правнука зачинилася у квартирі разом із неповнолітніми дітьми, а з помешкання чути запах газу. Патрульні негайно викликали газову службу та швидку допомогу. Коли екіпаж прибув на місце події, там вже працювали співробітники міськгазу, які обмежили постачання блакитного палива до вказаного помешкання.

У квартирі патрульні виявили 30-річну жінку з ознаками сильного алкогольного сп’яніння та її дітей - 3-х річного хлопчика та півторарічну дівчинку. Навіщо відкрила газ - жінка пояснити не могла. За словами патрульних, вона вела себе неадекватно.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Лікарі швидкої допомоги виявили у дітей ознаки отруєння газом і повідомили, що вони потребують госпіталізації. Інспектори супроводили малечу до медзакладу. Жінку ж доставили до Самарського відділку поліції та передали представникам ювенальної превенції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра