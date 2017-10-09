У Львові патрульні поліції врятували пораненого лелеку. ФОТО

Лелеку з пошкодженим крилом патрульні передали на лікування в еколого-натуралістичний центр.

Вчора вдень патрульні отримали виклик з Арени Львів, що в один із залів потрапив лелека, який не може літати. Коли інспектори приїхали на місце, то побачили птаха, який ходив територією і не міг злетіти.

Патрульні відвезли його в еколого-натуралістичний центр і передали завідуючому зоотвариницьким відділом. Чоловік оглянув птаха і виявив пошкодження правого крила.

У центрі запевнили патрульних, що лелека отримає необхідну допомогу і пройде реабілітацію. Інспекторам подякували за те, що не залишили птаха у біді, а патрульні в свою чергу, повідомила заявника, що крилатий у надійних руках.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львові