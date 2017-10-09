У Запоріжжі під час сварки чоловіка вдарили сокирою по голові. ФОТО

У Запоріжжі під час сварки чоловіка вдарили сокирою по голові. ФОТО

10:20 09.10.2017
  • У Запоріжжі під час сварки чоловіка вдарили сокирою по голові. ФОТО
  • У Запоріжжі під час сварки чоловіка вдарили сокирою по голові. ФОТО

Вчора під вечір патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Гостинній два чоловіка б'ються, та в одного із них сокира.

Прибувши на місце виклику охоронці порядку виявили чоловіка з пораненою головою. Як пояснив чоловік, він посварився із сусідом, а той вирішив помститися із застосуванням сокири.

Потерпілий пояснив куди пішов кривдник. Інспектори надали чоловіку першу домедичну допомогу, та викликали швидку. Невдовзі патрульні виявили за гаражем чоловіка на якому була кров. Чоловік пояснив, що заховався тому що злякався відповідальності, за те що накоїв стосовно свого опонента. Чоловіка із пораненою головою госпіталізували до 5-ї міської лікарні.

На місце події викликали слідчу групу Вознесенівського відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжі

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