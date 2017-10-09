Харківська поліція затримала чоловіка, який зухвало пограбував ломбард
Харківська поліція затримала чоловіка, який зухвало пограбував ломбард
Одним із зловмисников виявився раніше судимий 25-річний мешканець Харківської області, якому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Поліцейські вживають заходи щодо затримання другого співучасника злочину.
Про подію, яка сталася в січні поточного року, повідомила 32-річна співробітниця ломбарду. Жінка розповіла, що ввечері невідомі забігли у внутрішнє приміщення ломбарду. При цьому вони закрили своє обличчя шапкою та шарфом. За допомогою заздалегідь заготовленого молотка розбили скло і витягнули планшетки з ювелірними прикраси. Матеріальна шкода склала 208 тисяч гривень.
При проведенні розшукових заходів співробітниками поліції був затриманий 25-річний громадянин, який обґрунтовано підозрюється у скоєному.
За даним фактом слідчим Основ’янського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області