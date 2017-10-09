На Донеччині СБУ затримала поліцейського на продажі сімох кілограмів ртуті. ФОТО

На Донеччині СБУ затримала поліцейського на продажі сімох кілограмів ртуті. ФОТО

22:30 09.10.2017
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Працівника Бахмутського відділу національної поліції у Донецькій області затримали співробітники Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник намагався реалізувати високотоксичну хімічну речовину першого класу небезпеки – ртуть металеву.

За сім кілограмів ртуті, яка знаходилась у пластиковій пляшці, поліцейський хотів отримати десять тисяч гривень.

За матеріалами СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 321 Кримінального кодексу України

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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