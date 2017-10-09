Під час ДТП на Закарпатті жахливо загинув велосипедист. ФОТО

У Виноградові водій автомобіля марки ВАЗ наїхав на велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.



Вчора, близько 23.10 год, на лінію «102» надійшло повідомлення від перехожих про ДТП на в’їзді у Виноградів. На місце аварії виїхали правоохоронці слідчо-оперативної групи Виноградівського відділення поліції. Полісмени з’ясували, що 69-річний водій марки «ВАЗ-2106», рухався зі сторони села Копаня у напрямку райцентру та наїхав на велосипедиста.

Чоловік на двоколісному транспорті рухався у попутному з автомобілем напрямку. Під час зіткнення велосипедист отримав травми несумісні з життям і помер на місці аварії.

Автомобіль поміщено на штрафмайданчик Виноградівського відділення поліції.

Триває досудове розслідування, в ході якого будуть встановлені всі обставити аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області