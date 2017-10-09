Кошмарна ДТП на Луганщині: один загиблий та двоє поранених. ФОТО

Днями водій автомобіля «Mercedes», рухаючись по пр. Гвардійському м. Сєвєродонецька, неподалік прохідної ПАТ «АЗОТ», виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з тролейбусом.

В результаті ДТП водій автомобілю від отриманих травм помер на місці, тілесні ушкодження у вигляді забоїв отримали 77-річна та 75-річний пасажири тролейбусу.

На місці ДТП поліцейські встановили, що автомобіль «Mercedes», під керуванням 18-річного жителя м. Лисичанська рухався по пр. Гвардійському в напрямку м. Лисичанська, вирішивши здійснити обгін. Водій не переконався в безпеці маневру та виїхав на зустрічну смугу руху.

В результаті порушень правил безпеки дорожнього руху, водій не встиг загальмувати чи закінчити маневр та допустив лобове зіткнення з тролейбусом, який рухався по маршруту №6 в зустрічному напрямку. Від удару тролейбус виїхав з проїжджої частини та зупинився лише на газоні. На момент зіткнення в ньому знаходилося 15 пасажирів пенсійного віку та водій.

Даний факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», проводиться розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області