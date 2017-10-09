У Запоріжжі при загадкових обставинах зникла юна дівчина. ФОТО

У Запоріжжі при загадкових обставинах зникла юна дівчина. ФОТО

13:22 09.10.2017

Хортицьким відділенням поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розшукується Омельченко Аліна Андріївна 1999 року народження.

06 жовтня приблизно о 12:00 дівчина пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Зв'язок з нею відсутній, телефон вимкнений.

Прикмети: зріст приблизно 160 см, середньої статури, волосся довге, русяве.

Була одягнута в сині джинси, білі кросівки із сріблястими вставками, синій светр з прапором Америки, при собі мала рюкзак.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією з приводу місця перебування розшукуваної або осіб, які можуть володіти корисною інформацією, просимо повідомляти за номерами телефонів: 097-387-68-19, 099-953-13-69, 093-696-66-17 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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