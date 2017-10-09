На Вінниччині легковик вилетів з дороги та врізався у дерево, є поранені. ФОТО

Близько 13:00 години між селами Хиженці-Порпурівці Вінницького району, водій автомобіля «Ровер» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.

У салоні автомобіля, крім 31-річного водія, заходились пасажири віком 33 та 26-років.

Усі вони з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області