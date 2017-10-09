На Дніпропетровщині сталась смертельна ДТП, винуватця-втікача знайдено. ФОТО

Одразу після ДТП до прибуття співробітників поліції водій автомобіля «Mazda - 6» втік з місця аварії.

Співробітники карного розшуку встановили, що автопригода сталася 8 жовтня близько 20:15 на автодорозі Запоріжжя-Кропивницький. Поблизу с. Червоногригорівка водій автомобіля «Mazda - 6» попередньо виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «ЗАЗ 1102».

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 30-річний водій «ЗАЗу» отримав смертельну травму. Також важко травмувалися дві його пасажирки 19 та 39 років. Автомобілем швидкої допомоги їх доставили до реанімації.



Вже наступного дня 46-річного винуватця смертельної аварії затримали у м. Покров, де він переховувався у співмешканки. Виявилося, що автомобіль він купив за 3 доби до аварії. Чоловіка доставили до Нікопольського відділу поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За вказаний злочин водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області