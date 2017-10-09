У Житомирі пожежні врятували крихітне цуценя з металевої пастки. ФОТО

Об 11:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у вивільненню тварини з металевої огорожі в м. Житомир.

Про це їх сповістили випадкові проїжджі.

На місці пригоди бійці ДСНС встановили, що в нижній частині воріт приватного домоволодіння цуценя просунуло голову у металеве кільце і не може самостійно вивільнитися. Через це песик голосно скавчав, ніби благав людей про допомогу. Рятувальники за допомогою ручних ножиць по металу перекусили кільця воріт і вивільнили песика з пастки.

О 12:30 відділення рятувальників аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС Житомирщини у складі 5 чоловік повернулося у розташування частини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області