У Житомирі пожежні врятували крихітне цуценя з металевої пастки. ФОТО

У Житомирі пожежні врятували крихітне цуценя з металевої пастки. ФОТО

13:37 09.10.2017
  • У Житомирі пожежні врятували крихітне цуценя з металевої пастки. ФОТО
  • У Житомирі пожежні врятували крихітне цуценя з металевої пастки. ФОТО
  • У Житомирі пожежні врятували крихітне цуценя з металевої пастки. ФОТО
  • У Житомирі пожежні врятували крихітне цуценя з металевої пастки. ФОТО

Об 11:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у вивільненню тварини з металевої огорожі в м. Житомир.

Про це їх сповістили випадкові проїжджі.

На місці пригоди бійці ДСНС встановили, що в нижній частині воріт приватного домоволодіння цуценя просунуло голову у металеве кільце і не може самостійно вивільнитися. Через це песик голосно скавчав, ніби благав людей про допомогу. Рятувальники за допомогою ручних ножиць по металу перекусили кільця воріт і вивільнили песика з пастки.

О 12:30 відділення рятувальників аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС Житомирщини у складі 5 чоловік повернулося у розташування частини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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