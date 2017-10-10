У Запоріжжі патрульні затримали гопників, які з ножем пограбували студентів. ФОТО

Вночі патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Базарній біля зупинки трамваю троє чоловік під приводом зателефонувати заволоділи мобільним телефоном Lenovo після чого під погрозою ножа відібрали сумку в якій знаходились особисті речі.

Прибувши на місце виклику до правоохоронців звернулися двоє студентів, та пояснили, що троє осіб віком приблизно по 19 років, одягнуті в спортивний одяг під погрозою ножа, відібрали особисті речі.

Під час відпрацювання території за наданими прикметами інспектори виявили трьох молодих осіб схожих за прикметами, котрі побачивши патрульний автомобіль різко змінили напрямок руху та почали втікати. Наздогнавши їх згідно ЗУ "Про національну поліцію" патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої у чоловіка в сумці виявили ніж, мобільний телефон Lenovo, також поряд із чоловіками знаходився рюкзак в якому були речі потерпілого.

Поліціянти викликали слідчу групу Олександрівського відділку поліції. Затриманих доставили до відділку поліції для подальшого з'ясування обставин.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя