У Полтаві маршрутка з пасажирами врізалась у дерево, є поранені. ФОТО

У Полтаві маршрутка з пасажирами врізалась у дерево, є поранені. ФОТО

08:00 10.10.2017
  • У Полтаві маршрутка з пасажирами врізалась у дерево, є поранені. ФОТО
  • У Полтаві маршрутка з пасажирами врізалась у дерево, є поранені. ФОТО
  • У Полтаві маршрутка з пасажирами врізалась у дерево, є поранені. ФОТО

ДТП сталась напередодні, близько 17:20 ,в центральній частині міста по вул. Соборності.

За попередньою інформацією, водій допустив виїзд на смугу зустрічного руху і в’їхав у дерево.

Під час ДТП у автомобілі перебувало 7 осіб, в тому числі двоє дітей. Троє - госпіталізовано. Іншим надається медична допомога на місці.

Водій перебуває у тяжкому стані. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

На місці працюють лікарі, поліція та рятувальники. Обставини та причини ДТП встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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