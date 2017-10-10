У Броварах патрульні виявили у п’яного водія дуже небезпечні речі. ФОТО

Автомобіль, що підозріло маневрував вулицею С.Москаленка, що в Броварах, помітив екіпаж групи реагування патрульної поліції.

Тестер, з допомогою якого особа пройшла огляд на стан сп’яніння, показав позитивний результат – 2,5 проміле.

Відносно водія склали протокол за ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).

Проте, громадянин із діями поліцейських не погодився й зателефонував на спецлінію 102 і поскаржився на їхні дії.

На місце події прибув ще один екіпаж поліції та слідчо-оперативна група. Під час перевірки салону транспортного засобу правоохоронці виявили гранату Ф-1 та ніж.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області