У Броварах патрульні виявили у п’яного водія дуже небезпечні речі. ФОТО

У Броварах патрульні виявили у п’яного водія дуже небезпечні речі. ФОТО

11:00 10.10.2017
  • У Броварах патрульні виявили у п’яного водія дуже небезпечні речі. ФОТО
  • У Броварах патрульні виявили у п’яного водія дуже небезпечні речі. ФОТО

Автомобіль, що підозріло маневрував вулицею С.Москаленка, що в Броварах, помітив екіпаж групи реагування патрульної поліції.

Тестер, з допомогою якого особа пройшла огляд на стан сп’яніння, показав позитивний результат – 2,5 проміле.

Відносно водія склали протокол за ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).

Проте, громадянин із діями поліцейських не погодився й зателефонував на спецлінію 102 і поскаржився на їхні дії.

На місце події прибув ще один екіпаж поліції та слідчо-оперативна група. Під час перевірки салону  транспортного засобу правоохоронці виявили гранату Ф-1 та ніж.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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