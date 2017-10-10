На Одещині автомобіль-фургон збив шестирічну дівчинку. ФОТО

На Одещині автомобіль-фургон збив шестирічну дівчинку. ФОТО

18:30 10.10.2017
  • На Одещині автомобіль-фургон збив шестирічну дівчинку. ФОТО
  • На Одещині автомобіль-фургон збив шестирічну дівчинку. ФОТО
  • На Одещині автомобіль-фургон збив шестирічну дівчинку. ФОТО

До чергової частини Подільського ВП надійшло повідомлення від диспетчера станції швидкої медичної допомоги, що на вул. Залізничників в м. Подільську сталася ДТП, є постраждалі.

Поліцейські, які прибули на місце пригоди, встановили, що  автомобіль марки «ГАЗель» збив малолітню дівчинку, коли вона вийшла з автобусу та раптово почала перебігати вулицю. Водій загальмував, але уникнути наїзду не вдалося.

«Постраждала - учениця першого класу загальноосвітньої школи м.Подільська. Дитина госпіталізована в палату інтенсивної терапії міської лікарні, зараз її стан задовільний,- прокоментував подію начальник Подільського ВП Микола Піщанський.-  Водій відразу викликав швидку медичну допомогу. Обстеження на алкогольне сп’яніння показало, що він був тверезий. За даним фактом відкрите кримінальне провадження".

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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