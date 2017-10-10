У Києві під час сварки знайомих сталась кривава різанина. ФОТО

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка. Слідчо-оперативна група негайно виїхала на виклик.

Опитавши свідків та очевидців події, поліцейські встановили: під час сварки один із чоловіків схопив ніж та вдарив опонента у живіт. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а ніж та одяг зі слідами крові вилучили та направили на експертизу.

Працюючи за прикметами, оперативники затримали 30-річного киянина, якій зізнався у скоєнні злочину. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві