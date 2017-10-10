Кошмарна ДТП у Харкові забрала життя одного з водіїв. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 22:00 на дорозі поблизу будинку № 88 на вулиці Академіка Павлова за участю трьох автівок - «Volkswagen», «Nissan» та «Chevrolet».

За попередніми даними, 36-річний водій «Chevrolet» не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Volkswagen», а після чого з «Nissan».

В результаті аварії водій «Chevrolet» від отриманих травм помер на місці пригоди. Інші учасники ДТП не постраждали та знаходяться в задовільному стані.



Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

