Кошмарна ДТП у Харкові забрала життя одного з водіїв. ФОТО

Кошмарна ДТП у Харкові забрала життя одного з водіїв. ФОТО

13:45 10.10.2017
  • Кошмарна ДТП у Харкові забрала життя одного з водіїв. ФОТО
  • Кошмарна ДТП у Харкові забрала життя одного з водіїв. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 22:00 на дорозі поблизу будинку № 88 на вулиці Академіка Павлова за участю трьох автівок - «Volkswagen», «Nissan» та «Chevrolet».

За попередніми даними, 36-річний водій «Chevrolet» не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Volkswagen», а після чого з «Nissan».

В результаті аварії водій «Chevrolet» від отриманих травм помер на місці пригоди. Інші учасники ДТП не постраждали та знаходяться в задовільному стані.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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