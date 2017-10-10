У Львові патрульні за хвилини затримали викрадачів цінних музичних інструментів. ФОТО

Близько 18 години, патрульним надійшло повідомлення про викрадення музичних інструментів з салону автомобіля, який був припаркований на вулиці Мукачівській.

Офіцери вирішили не гаяти час та почали обслідувати прилеглі вулиці. На вулиці Кривоноса інспектори виявили автомобіль Volkswagen, на задньому сидінні якого лежали футляри від музичних інструментів.

Транспортний засіб зупинили, а осіб, які були в ньому, перевірили через базу даних. Один з пасажирів автомобіля неодноразово затримувався за крадіжки та грабежі.

Патрульні подзвонили заявнику.



"Ми питаємо, "це у Вас викрали інструменти?". Заявник підтвердив сумним голосом. Він описав інструменти, які викрали. Тоді ми ощасливили його,що затримали підозрюваних з його майном. І почули: "Хлопці, не може бути! Так швидко? Це неймовірно" - поділився враженнями заступник командира роти 3 батальйону Ярослав Смілянець.



Потерпілий спершу навіть не повірив, що патрульні знайшли його інструменти, адже минуло лише 15 хвилин. Чоловік працює музикантом та міг втратити засоби для існування.

У нього викрали гітару «Gibson», синтезатор «Kurzweil», монопод, штатив та різну апаратуру для освітлення та відеозйомки. Все це і було в салоні автомобіля, який зупинили патрульні.

Загальна вартість викраденого, зі слів заявника – 115 000 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Експерти вилучили структуру слідів з автомобіля та передали в НДЕКЦ. Затриманих 36- та 37-річних чоловіків доставили до Галицького відділу поліції.

Також у відділ приїхав тепер вже щасливий заявник.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

