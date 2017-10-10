На Донеччині чоловік ледь не згорів разом із власним гаражем. ФОТО

На Донеччині чоловік ледь не згорів разом із власним гаражем. ФОТО

14:02 10.10.2017
  • На Донеччині чоловік ледь не згорів разом із власним гаражем. ФОТО
  • На Донеччині чоловік ледь не згорів разом із власним гаражем. ФОТО

Об 11:19 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Савелія Свідерського у м. Краматорськ Донецької області.

За вказаною адресою були спрямовані чергові відділення 12-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю рятувальники з’ясували, що пожежа відбувається в гаражі. На місці події був виявлений власник, чоловік 1956 року народження, який намагався самотужки погасити пожежу, внаслідок чого отримав опіки рук та обличчя.

Постраждалого було госпіталізовано до опікового відділення Центральної районної лікарні м. Краматорськ з діагнозом – опіки рук та обличчя ІІІ ступеню у задовільному стані.

Вогнеборці локалізували пожежу об 11:54 та ліквідували – о 12:16.

Причина займання встановлюється фахівцями.

Від Головного управління залучалось 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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