На Тернопільщині легковик збив студента та врізався у стовп. ФОТО

На Тернопільщині легковик збив студента та врізався у стовп. ФОТО

14:41 10.10.2017
  • На Тернопільщині легковик збив студента та врізався у стовп. ФОТО
  • На Тернопільщині легковик збив студента та врізався у стовп. ФОТО
  • На Тернопільщині легковик збив студента та врізався у стовп. ФОТО

Із політравмою, відкритою черепно-мозковою травмою та відкритим переломом лобної кістки, із забоєм головного мозку, в церебральній комі, закритим переломом плечової кістки та в шоці важкого ступеня до лікарні госпіталізували студента другого курсу політехнічного університету.

Ушкодження житель села Порохова, 1998 року народження, отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Вже відомо, що водій автомобіля "KIA MAGENTIS", рухаючись автодорогою в селі Порохова, збив місцевого жителя.

За попередньою інформацією, хлопець разом з іншими знайомими стояв на проїжджій частині дороги і тому опинився під колесами авто. Після наїзду на пішохода автівка врізалася ще й в електроопору. Водій з місця пригоди втік, залишивши і іномарку, і двох пасажирів в салоні.

Юнака бригада швидкої доправила до лікарні, але врятувати життя потерпілого не вдалося.

Оперативники встановили особу водія-втікача, почали його пошуки, але він наступного дня після ДТП прийшов до поліції. Це - тридцятилітній житель села Стінка.

Наразі вирішується питання про його затримання, оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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