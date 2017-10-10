На Тернопільщині легковик збив студента та врізався у стовп. ФОТО
На Тернопільщині легковик збив студента та врізався у стовп. ФОТО
Із політравмою, відкритою черепно-мозковою травмою та відкритим переломом лобної кістки, із забоєм головного мозку, в церебральній комі, закритим переломом плечової кістки та в шоці важкого ступеня до лікарні госпіталізували студента другого курсу політехнічного університету.
Ушкодження житель села Порохова, 1998 року народження, отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Вже відомо, що водій автомобіля "KIA MAGENTIS", рухаючись автодорогою в селі Порохова, збив місцевого жителя.
За попередньою інформацією, хлопець разом з іншими знайомими стояв на проїжджій частині дороги і тому опинився під колесами авто. Після наїзду на пішохода автівка врізалася ще й в електроопору. Водій з місця пригоди втік, залишивши і іномарку, і двох пасажирів в салоні.
Юнака бригада швидкої доправила до лікарні, але врятувати життя потерпілого не вдалося.
Оперативники встановили особу водія-втікача, почали його пошуки, але він наступного дня після ДТП прийшов до поліції. Це - тридцятилітній житель села Стінка.
Наразі вирішується питання про його затримання, оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Триває слідство відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області