На Житомирщині чоловік жахливо загинув у недобудованому колодязі. ФОТО

О 15:30 до Служби порятунку «101» смт Лугини надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств у недобудованому колодязі чоловіка засипало землею. Необхідна допомога рятувальників у його вилученні.

З’ясувалося, що бригада робочих копала колодязь, глибина якого на той момент складала близько 8 м. Під час роботи вони наткнулись на камінь, який вирішили розбити за допомогою перфоратора. В результаті стався обвал ґрунту і одного з чоловіків повністю засипало землею. До прибуття бійців ДСНС робочі намагалися самостійно його відкопати.

Існувала загроза повторного зсуву землі, адже у колодязі не були встановлені кільця. Один із чоловіків спустився у середину і набираючи землю у відро, за допомогою рятувальної мотузки, передавав його на поверхню надзвичайникам. Таким чином він відкопав по пояс непритомного потерпілого. А потім обв’язав його рятувальними ременем, закріпленим за мотузку, завдяки чому бійці ДСНС змогли витягнути постраждалого на поверхню.

Нажаль медики констатували смерть чоловіка. Наразі усі обставини події встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області