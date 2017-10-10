На Житомирщині чоловік жахливо загинув у недобудованому колодязі. ФОТО

На Житомирщині чоловік жахливо загинув у недобудованому колодязі. ФОТО

16:41 10.10.2017
  • На Житомирщині чоловік жахливо загинув у недобудованому колодязі. ФОТО
  • На Житомирщині чоловік жахливо загинув у недобудованому колодязі. ФОТО
  • На Житомирщині чоловік жахливо загинув у недобудованому колодязі. ФОТО

О 15:30 до Служби порятунку «101» смт Лугини надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств у недобудованому колодязі чоловіка засипало землею. Необхідна допомога рятувальників у його вилученні.

З’ясувалося, що бригада робочих копала колодязь, глибина якого на той момент складала близько 8 м. Під час роботи вони наткнулись на камінь, який вирішили розбити за допомогою перфоратора. В результаті стався обвал ґрунту і одного з чоловіків повністю засипало землею. До прибуття бійців ДСНС робочі намагалися самостійно його відкопати.

Існувала загроза повторного зсуву землі, адже у колодязі не були встановлені кільця. Один із чоловіків спустився у середину і набираючи землю у відро, за допомогою рятувальної мотузки, передавав його на поверхню надзвичайникам. Таким чином він відкопав по пояс непритомного потерпілого. А потім обв’язав його рятувальними ременем, закріпленим за мотузку, завдяки чому бійці ДСНС змогли витягнути постраждалого на поверхню.

Нажаль медики констатували смерть чоловіка. Наразі усі обставини події встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Після масового розстрілу у Лас-Вегасі, в Україні вкотре заговорили про легалізацію зброї. А на вашу думку, чи потрібна українцям зброя?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.