У Дніпрі трійця розбійників за вечір побила та пограбувала двох людей. ФОТО
У Дніпрі трійця розбійників за вечір побила та пограбувала двох людей. ФОТО
Близько 19-ї години спецлінії 102 надійшов виклик про напад на людину на вулиці Басейновий тупик.
Патрульні одразу прибули на місце події й виявили там 38-річного потерпілого. Чоловік розповів, що його побили 3 невідомих, завели до покинутого будинку, зв’язали та забрали гроші.
Чоловіку вдалося звільнитися та втекти. Поліцейські разом із потерпілим знайшли в балці будинок, в якому тримали чоловіка, і виявили поруч 3 невідомих – 2 чоловіків та жінку.
Заявник повідомив, що це саме його кривдники. В подальшому з’ясувалося, що від їхніх дій постраждав ще один чоловік, якого виявив інший патрульний екіпаж. Його також побили та відібрали речі й велосипед. Потерпілий упізнав їх.
Поліцейські затримали 3 причетних до злочину осіб та доставили до Чечелівського відділку поліції.
Потерпілим патрульні викликали швидку допомогу. Одного з чоловіків медики доставили до лікарні.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра