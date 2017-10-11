У Дніпрі трійця розбійників за вечір побила та пограбувала двох людей. ФОТО

У Дніпрі трійця розбійників за вечір побила та пограбувала двох людей. ФОТО

06:00 11.10.2017
  • У Дніпрі трійця розбійників за вечір побила та пограбувала двох людей. ФОТО
  • У Дніпрі трійця розбійників за вечір побила та пограбувала двох людей. ФОТО
  • У Дніпрі трійця розбійників за вечір побила та пограбувала двох людей. ФОТО

Близько 19-ї години спецлінії 102 надійшов виклик про напад на людину на вулиці Басейновий тупик.

Патрульні одразу прибули на місце події й виявили там 38-річного потерпілого. Чоловік розповів, що його побили 3 невідомих, завели до покинутого будинку, зв’язали та забрали гроші.

Чоловіку вдалося звільнитися та втекти. Поліцейські разом із потерпілим знайшли в балці будинок, в якому тримали чоловіка, і виявили поруч 3 невідомих – 2 чоловіків та жінку.

Заявник повідомив, що це саме його кривдники. В подальшому з’ясувалося, що від їхніх дій постраждав ще один чоловік, якого виявив інший патрульний екіпаж. Його також побили та відібрали речі й велосипед. Потерпілий упізнав їх.

Поліцейські затримали 3 причетних до злочину осіб та доставили до Чечелівського відділку поліції.

Потерпілим патрульні викликали швидку допомогу. Одного з чоловіків медики доставили до лікарні.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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