У Дніпрі трійця розбійників за вечір побила та пограбувала двох людей. ФОТО

Близько 19-ї години спецлінії 102 надійшов виклик про напад на людину на вулиці Басейновий тупик.

Патрульні одразу прибули на місце події й виявили там 38-річного потерпілого. Чоловік розповів, що його побили 3 невідомих, завели до покинутого будинку, зв’язали та забрали гроші.

Чоловіку вдалося звільнитися та втекти. Поліцейські разом із потерпілим знайшли в балці будинок, в якому тримали чоловіка, і виявили поруч 3 невідомих – 2 чоловіків та жінку.