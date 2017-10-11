На Вінниччині під час перекидання машини загинула людина. ФОТО

Напередодні, близько 18:00 години, на автодорозі Могилів-Подільський–Житомир, неподалік села Махнівка Козятинського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Мерседес-Віто», в якій загинув пасажир мікроавтобуса.

За попередньою інформацією слідства, 35-річний водій автомобіля «Мерседес-Віто», здійснюючи маневр обгону неподалік села Махнівка, не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

В автомобілі, крім водія, знаходився 45-річний пасажир, якій від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Водій автомобіля «Мерседес-Віто» не постраждав.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються поліцією в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст.286 КК України(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За такі правопорушення передбачено покарання до 8 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області