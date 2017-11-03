На Черкащині затримано організатора мережі торгівлі психотропами. ФОТО

До працівників Управління протидії наркозлочинності Головного Управління Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, що на території Сміли та Смілянського району місцевий житель організував виготовлення та збут небезпечної психотропної речовини – амфетамін

За перевіреною інформацією організатор сформував стійку схему збуту наркотику. Зловмисник постачав амфетамін в особливо великих розмірах своїм довіреним особам, які в подальшому по ланцюгу передавали «товар» безпосереднім продавцям, а останні реалізовували амфетамін жителям міста Сміла та району.

Під час проведення ряду оперативних заходів оперативники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Черкаській області спільно зі слідчими слідчого управління затримали 46-річного організатора «наркотичного бізнесу».

Під час санкціонованого обшуку в його домоволодінні виявлено 300 грам психотропної речовини – амфетамін, травматичний пістолет типу «Шмайсер», гладкоствольну рушницю, електронні ваги з залишками психотропної речовини – амфетамін, а також грошові кошти в сумі 25 тисяч гривень здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів.

Крім цього, правоохоронці затримали 31-річного наркозбувача, який безпосередньо реалізовував амфетамін на території міста Сміла. Окрім амфетаміну у нього вилучено марихуану та особливо небезпечний наркотичний засіб – опій ацетильований, а також грошові кошти в сумі 250 гривень. Загалом з незаконного обігу вилучено наркотичних засобів на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Всі речові докази вилучено та направлено на дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області