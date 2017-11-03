На Прикарпатті розбився бус із пасажирами, одна людина загинула. ФОТО

Подія сталась близько 21 год на автодорозі сполученням Мукачево-Львів у смт. Делятин Надвірнянського р-ну.

Водій автомобіля марки "MERCEDES-BENZ VITO" не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив зіткнення з огорожею.

Виїздом на місце події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що водій керуючи автомобілем, не врахував дорожню обстановку на заокругленій ділянці проїзної частини дороги, через що виїхав за межі проїзної частини дороги, з’їхав у кювет, де вчинив наїзд на електроопору та допустив перекидання автомобіля.



Внаслідок ДТП одна особа від отриманих травм загинула на місці події. На момент аварії у салоні авто перебували всього п’ятеро людей. Двоє із них отримали незначні травми, інші двоє за допомогою до медиків не зверталися.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

