У Харкові неадекватний чоловік стріляв із пістолета у поліцейських. ФОТО

У Харкові неадекватний чоловік стріляв із пістолета у поліцейських. ФОТО

23:00 04.11.2017
  • У Харкові неадекватний чоловік стріляв із пістолета у поліцейських. ФОТО
  • У Харкові неадекватний чоловік стріляв із пістолета у поліцейських. ФОТО

Виклик "Хуліганство" патрульні отримали непередодні, близько 19 години 30 хвилин.

У повідомленні йшлося про те, що на вулиці Військовій буянить невідомий та кидається із ножем на перехожих.

Також, громадяни бачили у нього речовини схожі на наркотичні та предмет схожий на зброю.

Оперативно прибувши за вказаною адресою, поліцейські побачили громадянина, який підпадав під опис заявника. Патрульні вирішили підійти до невідомого, проте той без попередження
почав стріляти у бік правоохоронців. На вимоги поліцейських припинити неправомірні дії чоловік не реагував та почав тікати. Проте, патрульні затрималий втікача.

За даним фактом на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Затриманого громадянина передали слідчим.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова

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