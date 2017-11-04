На Чернігівщині буян з автоматом грозився перестріляти всю родину. ФОТО

Житель одного з сіл Прилуцького району після дози оковитої погрожував застосувати зброю до своєї родини.

Після появи поліції чоловік швидко заспокоївся та вирішив добровільно видати АКС-74У та майже сотню набоїв.



Днями по допомогу до поліції звернулась жителька Прилуцького району. Жінка повідомила, що її чоловік погрожує фізичною розправою їй та неповнолітній дитині.



За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група в повній екіпіровці та група реагування патрульної поліції. Правоохоронці поспілкувалися з мешканцями будинку та зокрема господарем і переконали його віддати автомат АКС-74У, магазин з 30 набоями калібру 5,45мм та більше 60 набоїв калібру 7,62мм.



Зі слів чоловіка, автомат та набої він знайшов, після чого зберігав арсенал то вдома, то в лісосмузі. Зброя та набої вилучені та направлені на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області