На Миколаївщині патрульні вилучили зброю у п’яного водія. ФОТО

На Миколаївщині патрульні вилучили зброю у п’яного водія. ФОТО

10:00 04.11.2017
  • На Миколаївщині патрульні вилучили зброю у п’яного водія. ФОТО
  • На Миколаївщині патрульні вилучили зброю у п’яного водія. ФОТО
  • На Миколаївщині патрульні вилучили зброю у п’яного водія. ФОТО

Співробітники групи швидкого реагування Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївської області зупинили підозрілий автомобіль «ВАЗ-2121». Як з’ясувалось, за кермом у нетверезому стані перебував 26-річний місцевий мешканець.

За таке правопорушення відносно водія поліцейські склали адміністративний протокол.

Під час огляду транспортного засобу, під заднім сидінням співробітники поліції виявили гвинтівку «ТОЗ-18», калібром 5,6 мм.

На усі запитання правоохоронців правопорушник відмовився надавати будь-які відповіді.

Зброю вилучено та направлено на дослідження до експертного центру.

Відносно 26-річного місцевого жителя, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів, розпочато кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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