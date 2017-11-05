У Кременчуці поліція розкрила вбивство молодика, тіло якого знайшли на вулиці. ФОТО

У Кременчуці поліція розкрила вбивство молодика, тіло якого знайшли на вулиці. ФОТО

23:00 05.11.2017
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Поліцейськими 1-го відділення поліції встановлено обставини смерті 27-річного чоловіка, що мала місце по вул. Східній міста Кременчука.

Про виявлення тіла чоловіка повідомив випадковий перехожий мешканець Крюківського району.

Негайно, оперативниками 1-го відділення поліції Кременчуцького відділу поліції було встановлено обставини скоєного злочину та затримано підозрюваного. Ним виявився 25-річний мешканець Оржицького району Полтавщини.

Як повідомив Сергій Бейгул, керівник 1-го відділення поліції: "Підозрюваного у скоєнні злочину було затримано на місцевому автовокзалі, коли той разом зі знайомою намагалися залишити місто.

Правоохоонцями також встановлено, що затриманий гостював у померлого. Між чоловіками завязалась сварка на грунті вживання алкоголю, яка переросла в бійку та в подальшому потерпілий помер від закритої черепно мозкової травми та крововиливу головного мозку".

Слідчо-оперативною групою було вилучено речові докази. Поліцейськими опитано свідків. Наразі затриманий дає показання слідчим та на період слідства перебуватиме в слідчому ізоляторі.

За фактом порушено кримінальне провадження за статтею 121 частиною 2 (умисне тяжке тілесні ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

За санкцією статті чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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