На Луганщині чоловік з ножем напав на поліцейських. ФОТО

25-річний мешканець Сєвєродонецька напав з ножем на поліцейських, які намагалися врятувати він нього перелякану жінку. Підозрюваний затриманий та очікує на обрання міри запобіжного заходу.

До Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що поблизу будинку № 6 по вул. Вілесова молодий чоловік з ножем тягне по вулиці жінку проти її волі.

На виклик одразу виїхали слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції. На момент прибуття нарядів на місці вже знаходились інспектори 2-го взводу полку №3 БПОП ГУНП в Луганській області капітан поліції Віктор Безволенко, лейтенант поліції Олександр Лукашевич та майор поліції Володимир Невіров, які в складі групи швидкого реагування патрулювали місто.

Як з’ясувалось, на вул. Вілесова екіпаж групи швидкого реагування зупинили два місцевих мешканця 50 та 57-ріків, які вказали на молодика та жінку, що рухалися в сторону вул. Курчатова. Чоловіки розповіли поліцейським, що молодик грубо тягнув жінку, яка плакала, на їх зауваження стосовно його поведінки, він пригрозив застосуванням ножа. Чоловіки одразу зателефонували на «102» але, побачивши автомобіль правоохоронців, зупинили його, аби ті надали допомогу жінці та затримали молодика.

Враховуючи небезпеку, яку може становити людина з ножем для жінки та для оточуючих, поліцейськими було прийнято рішення негайно, не очікуючи слідчо-оперативну групу, затримати нападника. На вимогу поліцейських відпустити жінку, молодик здійснив три спроби вдарити ножем майора поліції Володимира Невірова в область грудної клітини зліва, лише миттєва реакція поліцейського з колегами та бронежилет врятували його від поранення.

Вже після того, як затриманого було доставлено до відділу поліції, стало відомо, що протягом двох місяців батьки затриманого проживають окремо. Цього дня парубок вирішив кардинально вирішити сімейну проблему та повернути матір додому. Взяв ножа він пішов до рідної тітки, де жила матір і звідти силоміць під загрозою застосування ножа, потягнув її додому.

Дії чоловіка кваліфіковано за ст. 348 КК України «Посягання на життя працівника правоохоронного органу». Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув'язнення. Матір затриманого хлопця не хоче, аби за вчинок відносно неї, сина притягнули до кримінальної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області