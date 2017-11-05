У Павлограді патрульні прибрали з вулиці пса-алабая, який жахав перехожих. ФОТО
У Павлограді патрульні прибрали з вулиці пса-алабая, який жахав перехожих. ФОТО
Поліцейські сектору реагування патрульної поліції прибули за викликом мешканки одного із житлових районів міста Павлограда.
Заявниця повідомила, що майже тиждень безпритульний пес породи алабай наводить страх на містян.
А напередодні на вул. Калініна собака на очах у перехожих накинувся на іншого пса і розірвав його.
Для знешкодження небезпечної тварини поліцейські не змогли використати зброю, так як на вулиці знаходилися дорослі з дітьми. Правоохоронці викликали фахівця КП «Затишне місто» Павлоградської міської ради, який і забрав тварину з вулиці.
Фахівець оглянув небезпечного пса. На вигляд йому не менше 7-ми років, раніше він мав господаря, про що свідчить ошийник. Зараз вирішується, де буде жити тварина, та розшукуються її власники.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області