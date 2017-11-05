У Кропивницькому патрульні відмовили чоловіка стрибати з електроопори. ФОТО
У Кропивницькому патрульні відмовили чоловіка стрибати з електроопори. ФОТО
Двоє патрульних врятували життя молодого чоловіка.
24-річний громадянин посварився зі своєю дружиною, виліз на край недобудови та вирішив стрибнути. Правоохоронці, зрозумівши наміри чоловіка, викликали колег, а самі — почали комунікувати з ним з метою відмовити від страшних намірів.
На допомогу прибув черговий екіпаж. Доки одні поліцейські відволікали увагу людини, інші патрульні вилізли на дах недобудови. Побачивши патрульних поліцейських, громадянин сам простягнув руку інспектору, який зняв його з краю стіни. Зрештою, черкащанина передали медикам.
У Кропивницькому патрульні отримали виклик про людину, яка видерлась на 80-метрову електроопору. Очевидці розповіли, що чоловік вже дістався 40-метрової висоти і не хоче спускатися.
За лічені хвилини патрульний екіпаж був на місці події. Вони розгледіли високо на електроопорі 31-річного громадянина, який швидко піднімався дедалі вище й кричав, що стрибне. Він довірився поліцейським і пояснив, що таким чином намагається втекти від невідомих істот. На місце події викликали рятувальників та спеціалізовану карету швидкої.
Протягом щонайменше 30 хвилин патрульні спілкувались із чоловіком і зрештою вони переконали його самостійно повернутись на землю. Тож, коли на місце події прибули рятувальники з медиками, чоловік вже був у безпеці. Зараз громадянин перебуває під наглядом лікарів.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України