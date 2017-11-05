У Кропивницькому патрульні відмовили чоловіка стрибати з електроопори. ФОТО

Двоє патрульних врятували життя молодого чоловіка.

24-річний громадянин посварився зі своєю дружиною, виліз на край недобудови та вирішив стрибнути. Правоохоронці, зрозумівши наміри чоловіка, викликали колег, а самі — почали комунікувати з ним з метою відмовити від страшних намірів.

На допомогу прибув черговий екіпаж. Доки одні поліцейські відволікали увагу людини, інші патрульні вилізли на дах недобудови. Побачивши патрульних поліцейських, громадянин сам простягнув руку інспектору, який зняв його з краю стіни. Зрештою, черкащанина передали медикам.