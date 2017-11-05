Підозрювану у вбивстві розшукує поліція Волинської області. ФОТО

Підозрювану у вбивстві розшукує поліція Волинської області. ФОТО

20:00 05.11.2017

Співробітники ГУНП у Хмельницькій області розшукують особу жінки за скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

17 вересня цього року у під’їзді будинку №2 по вулиці Інституцький у Хмельницьку, невідома особа ножем зарізала 50-річну місцеву жительку. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Попереднім слідством встановлено, що до скоєння умисного вбивства може бути причетна жінка.

Її прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 175-178 см., середньої статури. Волосся світле, пряме.

Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (095)884-56-57 або «102». Конфіденційність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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