У Донецькій області загадково зникла 17-річна Христина Сисоєва. ФОТО
У Донецькій області загадково зникла 17-річна Христина Сисоєва. ФОТО
У Донецькій області зникла 17-річна Христина Сисоєва.
10 вересня 2015 року дівчина пішла на прогулянку, та досі не повернулася. Зі слів свідка, біля кафе, у якому перебувала Христина, зупнилася незнайома автівка й відтоді про дівчину немає жодної звістки. Сама вона сіла в машину чи її змусили, очевидець не знає.
Прикмети дитини:
160 см на зріст, середньої статури, довге темне волосся, зелені очі.
Особливі прикмети:
пірсинг брови і носа, татуювання у вигляді абстракції на правій гомілці.
Одяг:
чорна футболка, короткі джинсові шорти, сині черевики.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ