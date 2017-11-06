У Донецькій області загадково зникла 17-річна Христина Сисоєва. ФОТО

У Донецькій області загадково зникла 17-річна Христина Сисоєва. ФОТО

00:00 06.11.2017

У Донецькій області зникла 17-річна Христина Сисоєва.

10 вересня 2015 року дівчина пішла на прогулянку, та досі не повернулася. Зі слів свідка, біля кафе, у якому перебувала Христина, зупнилася незнайома автівка й відтоді про дівчину немає жодної звістки. Сама вона сіла в машину чи її змусили, очевидець не знає.

Прикмети дитини: 
160 см на зріст, середньої статури, довге темне волосся, зелені очі.
Особливі прикмети: 
пірсинг брови і носа, татуювання у вигляді абстракції на правій гомілці.
Одяг: 
чорна футболка, короткі джинсові шорти, сині черевики.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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