У Києві при загадкових обставинах зникла дворічна дівчинка. ФОТО

У Києві при загадкових обставинах зникла дворічна дівчинка. ФОТО

20:30 06.11.2017
У Києві зникла 2 - річна Емілі Ружицька.

27 жовтня 2017 року дитина зникла з дому у м. Київ. Дитина може бути з біологічним батьком але поліція розшукує Емілі як викрадену.

Ми дуже сподіваємось на вашу допомогу!

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи допустимо активістам власноруч затримувати і карати тих, кого вони підозрюють у сепаратизмі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.