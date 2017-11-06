Водія, який на шаленій швидкості вбив дівчину, розшукує поліція Буковини. ФОТО

Водія, який на шаленій швидкості вбив дівчину, розшукує поліція Буковини. ФОТО

08:20 06.11.2017
  • Водія, який на шаленій швидкості вбив дівчину, розшукує поліція Буковини. ФОТО
  • Водія, який на шаленій швидкості вбив дівчину, розшукує поліція Буковини. ФОТО
  • Водія, який на шаленій швидкості вбив дівчину, розшукує поліція Буковини. ФОТО
  • Водія, який на шаленій швидкості вбив дівчину, розшукує поліція Буковини. ФОТО
  • Водія, який на шаленій швидкості вбив дівчину, розшукує поліція Буковини. ФОТО

Поліція просить громадян допомогти встановити місцезнаходження водія, причетного до смертельної ДТП у Чернівцях.

За даним фактом працівники слідчого управління відкрили кримінальне провадження. На даний час проводяться слідчі дії та з’ясовуються обставини автопригоди.

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 4 листопада о 19 годині 40 хвилин по Проспекту Незалежності у Чернівцях. Керуючи автомобілем «Мерседес-Бенц Віто» на іноземній реєстрації, водій проігнорував червоний сигнал світлофора і допустив наїзд на 19-річну дівчину, котра переходила дорогу по пішохідному переході.

Від сильного удару потерпілу відкинуло на кількадесят метрів від переходу. Внаслідок отриманих під час ДТП травм дівчина загинула на місці пригоди.

Насмерть збивши пішохода, водій мікроавтобуса утік з місця події. В ході пошукових заходів даний автомобіль було знайдено покинутим на сусідній вулиці. Зі слів очевидців дорожньо-транспортної пригоди, у водія були помітні ознаки сп’яніння.

Працівники поліції встановили, що до скоєння дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками причетний 39-річний житель Чернівецької області Австрієвський Геннадій Валентинович. Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження вказаного громадянина, прохання повідомити до поліції за номером спецлінії «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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