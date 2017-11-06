Подробиці потужного вибуху квартири на вулиці Донецькій у Києві. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Подробиці потужного вибуху квартири на вулиці Донецькій у Києві. ОНОВЛЕНО. ФОТО

09:13 06.11.2017
  • Подробиці потужного вибуху квартири на вулиці Донецькій у Києві. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Подробиці потужного вибуху квартири на вулиці Донецькій у Києві. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Подробиці потужного вибуху квартири на вулиці Донецькій у Києві. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Подробиці потужного вибуху квартири на вулиці Донецькій у Києві. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Подробиці потужного вибуху квартири на вулиці Донецькій у Києві. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Подробиці потужного вибуху квартири на вулиці Донецькій у Києві. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Вчора, пізно ввечері, у квартирі на 9-му поверсі будинку номер 35 по вулиці Донецькій пролунав потужний вибух.

До місця інциденту негайно виїхали поліцейські наряди та рятувальні служби. За даними рятувальників ДСНС,  у практично зруйнованій квартирі були знайдені дві її мешканки. Одна з них була серйозно поранена, інша не подавала жодних ознак життя. 

Постраждалу жінку негайно повезла до лікарні машина швидкої медичної допомоги.

А трохи згодом з’ясувалось,  що причиною смерті другої жінки був зовсім не вибух. Літня пенсіонерка померла ще напередодні з природних причин.

За попередніми висновками експертів, безпосередньо вибух спровокував витік побутового газу. Інші квартири у будинку  не постраждали.  На даний момент розглядаються дві версії жахливого інциденту. 

Можливо у квартирі було холодно, і донька загиблої прогрівала оселю за допомогою старенької газової плити, внаслідок чого й стався нещасний випадок. А можливо жінка так гостро переживала смерть власної матері, що вирішила вкоротити собі життя у такий жахливий спосіб.

Увага! На місці працювала наша знімальна група, тому слідкуйте за оновленням інформації на цьому сайті.

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