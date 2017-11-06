На Одещині бус під час ДТП просто розірвав легковик, є загиблі. ФОТО

На Одещині бус під час ДТП просто розірвав легковик, є загиблі. ФОТО

11:40 06.11.2017
  • На Одещині бус під час ДТП просто розірвав легковик, є загиблі. ФОТО
  • На Одещині бус під час ДТП просто розірвав легковик, є загиблі. ФОТО

До чергової частини Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що на околиці м. Арциз у напрямку с. Мирнопілля Арцизького району сталось лобове зіткнення вантажівки «Мерседес – Спринтер» та автомобіля «ВАЗ-2108».

Під час виїзду на місце події слідчо-оперативною групою було встановлено, що 26 –річний мешканець м. Арциз, рухаючись польовою автодорогою сполученням «м. Арциз - с. Мирнопілля» на автомобілі «ВАЗ-2108» виїжджав на трасу. Не надавши переваги в  русі водію «Мерседес–Спринтер», який рухався у напрямку м. Арциза, скоїв лобове зіткнення з вантажівкою, внаслідок чого водій легковика помер на місці пригоди.

Пасажир вантажівки знаходиться у травматологічному відділенні Арцизької ЦРЛ, водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав.

Слідчим відділом вирішується питання про порушення кримінального провадження. Наразі проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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