Шестеро людей дістали поранення під час ДТП на Закарпатті. ФОТО

Шестеро людей дістали поранення під час ДТП на Закарпатті. ФОТО

12:00 06.11.2017
  • Шестеро людей дістали поранення під час ДТП на Закарпатті. ФОТО
  • Шестеро людей дістали поранення під час ДТП на Закарпатті. ФОТО
  • Шестеро людей дістали поранення під час ДТП на Закарпатті. ФОТО

У результаті дорожньо-транспортної пригоди у селі Терново шестеро людей опинилися на лікарняних ліжках.

За фактом аварії розпочато слідство

Вночі у селі Терново не розминулися два авто. Рухаючись вулицею Центральною, зіткнулися «Opel Omega»  і «ВАЗ -2107». Внаслідок аварії, до лікарні госпіталізували шістьох осіб. Пасажирка іномарки у результаті отриманих травм опинилася у реанімації, четверо осіб, включаючи водіїв автомобілів, перебувають у травматології і ще одна пасажирка «ВАЗ-2107» - потрапила до хірургічного відділення районної лікарні.

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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