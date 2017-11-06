Шестеро людей дістали поранення під час ДТП на Закарпатті. ФОТО

У результаті дорожньо-транспортної пригоди у селі Терново шестеро людей опинилися на лікарняних ліжках.

За фактом аварії розпочато слідство

Вночі у селі Терново не розминулися два авто. Рухаючись вулицею Центральною, зіткнулися «Opel Omega» і «ВАЗ -2107». Внаслідок аварії, до лікарні госпіталізували шістьох осіб. Пасажирка іномарки у результаті отриманих травм опинилася у реанімації, четверо осіб, включаючи водіїв автомобілів, перебувають у травматології і ще одна пасажирка «ВАЗ-2107» - потрапила до хірургічного відділення районної лікарні.

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області