На Львівщині у ДТП втрапила компанія молодиків, є загиблі та поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні, о 23:30 на вулиці Лесі Українки в селі Сторона, Дрогобицького району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Калібра», 23-річний мешканець Дрогобицького району, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок отриманих травм на місці події загинули водій та пасажир автомобіля, 21-річний житель Дрогобицького району.

Із тілесними ушкодженнями госпіталізовано ще п’ятьох пасажирів, мешканців Дрогобицького району віком від 16-ти до 20-ти років.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області