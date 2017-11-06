На Львівщині у ДТП втрапила компанія молодиків, є загиблі та поранені. ФОТО
На Львівщині у ДТП втрапила компанія молодиків, є загиблі та поранені. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні, о 23:30 на вулиці Лесі Українки в селі Сторона, Дрогобицького району.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Калібра», 23-річний мешканець Дрогобицького району, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.
Внаслідок отриманих травм на місці події загинули водій та пасажир автомобіля, 21-річний житель Дрогобицького району.
Із тілесними ушкодженнями госпіталізовано ще п’ятьох пасажирів, мешканців Дрогобицького району віком від 16-ти до 20-ти років.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області