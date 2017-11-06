На Рівненщині у ДТП загинули жінка та дитина, ще троє людей поранені. ФОТО

На Рівненщині у ДТП загинули жінка та дитина, ще троє людей поранені. ФОТО

23:00 06.11.2017
  • На Рівненщині у ДТП загинули жінка та дитина, ще троє людей поранені. ФОТО
  • На Рівненщині у ДТП загинули жінка та дитина, ще троє людей поранені. ФОТО
  • На Рівненщині у ДТП загинули жінка та дитина, ще троє людей поранені. ФОТО
  • На Рівненщині у ДТП загинули жінка та дитина, ще троє людей поранені. ФОТО

На автодорозі сполученням «Березне—Балашівка» учора, третього листопада, близько 20-ї години автомобіль «Mercedes-Benz E210» злетів у кювет.

Слідчі на місці пригоди встановили, що 30-річний мешканець Березнівського району, водій автомобіля «Mercedes-Benz E210» на іноземній реєстрації не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП 29-річна дружина водія загинула від отриманих травм на місці. Їхній 4-річний син помер у реанімаційному відділенні райлікарні.

В автомобілі перебували ще двоє дітей подружжя: 5-річного та півторарічного  хлопчиків з тяжкими травмами голови госпіталізували у реанімацію. 19-річна сестра померлої госпіталізована в хірургічне відділення Березнівської центральної районної лікарні з переломом грудного відділу хребта та численними травмами.

Водій автомобіля отримав незначні тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовився. За попередньою інформацією він був тверезий.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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