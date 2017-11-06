У Житомирі молодик та юна дівчина жахливо загинули у ДТП. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася уранці 06 листопада в обласному центрі. Загинули водій легковика та його пасажирка.

За попередніми даними, близько 4 години ранку водій автомобіля «Мазда», 28-річний житомирянин, рухаючись по вул. Старовільський, перевищив безпечну швидкість руху, не врахував дорожні умови, внаслідок чого не впорався з кермуванням. Автомобіль зіткнувся з деревом, а потім і зі стіною будинку.



Травми, отримані водієм унаслідок ДТП, виявилися несумісними з життям. Також на місці пригоди загинула пасажирка автівки, 17-річна жителька обласного центру.



Усі обставини та причини, що призвели до фатальної ДТП, нині з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомрській області