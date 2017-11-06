На Полтавщині рятувальники ДСНС не дали котику загинути у криниці. ФОТО

О 12:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Лебединій, що в Автозаводському районі м. Кременчук кіт впав у колодязь глибиною близько 15 метрів.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, за допомогою рятувальної мотузки та ковдри дістали кота з колодязя.

Для надання допомоги залучалися 5 чоловік особового складу 14-ї Державної пожежно-рятувальної техніки та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області